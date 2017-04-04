» أخبار
«الجوازات» ترفض إصدار جواز سفر لطفل بحريني لتواجد والده خارج البلاد وعدم تمكنه من الحضور شخصياً
2017-04-04 - 1:44 م
مرآة البحرين: قالت صحيفة الوسط المحلية أن الإدارة العامة للجوازات رفضت إصدار جواز سفر لطفل مولود منذ 8 أشهر، نظراً لعدم تمكن والده من الحضور شخصياً لإنهاء المعاملة، بسبب تواجده خارج البلاد.
ووفق الصحيفة فإن الزوجة أحضرت وكالة عامة، وأخرى خاصة من والد الطفل المتواجد خارج البلاد، لكن إدارة الجوازات رفضت إصدار جواز سفر للرضع ذو الثمانية أشهر.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-04-04أ ف ب: سلطات البحرين تطلق أيدي القضاء العسكري لمحاكمة مدنيين
- 2017-04-04رويترز: المحكمة العليا في البحرين تخفض عقوبة زعيم معارض
- 2017-04-04السجن سنتين لمتهم بضرب شرطي وإهانة آخر في الحوض الجاف
- 2017-04-04الاستئناف تلغي حكما بالسجن 5 سنوات لمتهم بالتجمهر وتقضي ببراءته
- 2017-04-04السجن سنة لمحكوم بالمؤبد في قضية ضرب وسب شرطي
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus