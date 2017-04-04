«الجوازات» ترفض إصدار جواز سفر لطفل بحريني لتواجد والده خارج البلاد وعدم تمكنه من الحضور شخصياً

2017-04-04 - 1:44 م

مرآة البحرين: قالت صحيفة الوسط المحلية أن الإدارة العامة للجوازات رفضت إصدار جواز سفر لطفل مولود منذ 8 أشهر، نظراً لعدم تمكن والده من الحضور شخصياً لإنهاء المعاملة، بسبب تواجده خارج البلاد.

ووفق الصحيفة فإن الزوجة أحضرت وكالة عامة، وأخرى خاصة من والد الطفل المتواجد خارج البلاد، لكن إدارة الجوازات رفضت إصدار جواز سفر للرضع ذو الثمانية أشهر.