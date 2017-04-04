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الطفل سيد علي يدخل عامه الثاني بلا جنسية
2017-04-04 - 1:48 م
مرآة البحرين: أكمل الرضيع السيد علي السيد قاسم مجيد، عاماً وثلاثة أشهر على مولده، ولكنه حتى الآن بلا هوية ولا جنسية.
ورفضت السلطات سابقاً طلباً من والدته (المحامية بلقيس المنامي) بإصدار جواز سفر خاص للطفل، ولو لسفرة واحدة، إلا أن إدارة شئون الجنسية والجوازات لم تقم بالرد على طلبها للآن.
والطفل سيد علي ضحية الانتقام السياسي من السلطات البحرينية ضد المواطنين البحرينيين، حيث تم تجريد والده من الجنسية، وهو (الطفل سيد علي) في بطن أمه، ما أدى به للخروج لهذه الدنيا بلا جنسية.
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