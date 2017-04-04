التربية تتمسك برفض فرض رسوم دراسية على الطلبة الأجانب في المدارس الحكومية

2017-04-04 - 1:51 م

مرآة البحرين: جددت وزارة التربية والتعليم تمسكها برفض فرض رسوم دراسية على الطلبة الأجانب في المدارس الحكومية، تماشيًا مع سياسة البحرين في توفير التعليم لجميع المواطنين والمقيمين.

وقال الوزير ماجد النعيمي أنه يقدر ما يطرحه النواب من مقترحات وآراء خدمة للشأن المحلي، لكن الوزارة تصر على أن يتمتع جميع المواطنين والمقيمين على أرض البحرين بالتعليم المجاني، مشيرًا إلى أنه لمس تفهما من النواب لوجهة نظر الوزارة في هذا الأمر، مؤكدا الوصول إلى مرحلة من التفاهمات على هذا الصعيد.

وأشار الوزير إلى أن تقديم الخدمات التعليمية للمقيمين يتوافق مع سياسة المملكة والتزاماتها القانونية والدولية في توفير التعليم للجميع، وفي الوقت نفسه فإن مجانية التعليم من الأمور الجاذبة للخبرات والأشخاص الذين يفيدون البحرين بخبراتهم الكبيرة والمتميزة وفي كل المواقع، على حد قوله.