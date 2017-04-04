الاستئناف تلغي حكما بالسجن 5 سنوات لمتهم بالتجمهر وتقضي ببراءته

2017-04-04 - 2:20 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا غيابيا بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بسجن مستأنف 5 سنوات، وقضت مجددا ببراءته مما نسب إليه.

كان نائب عريف في الداخلية، قد شهد بأنه حال وجوده على واجب عمله، تلقى بلاغا بخروج حوالي عدد 500 إلى 80 شخصا في تجمهر يحملون معهم المولوتوف والأسياخ الحديدية والحجارة، وقاموا بسد الشوارع بواسطة الحاويات والحجارة والأسياخ على رجال الشرطة وحال التعامل معهم تمكن الشرطي من القبض على المستأنف بمكان الواقعة ممسكا بزجاجة مولوتوف ويحاول إشعالها.

وأضاف الشاهد أنه شوهد في محل الحادث سيارتان متضررتان واحدة محترقة والثانية بها كسر في نافذتها الخلفية بواسطة حجر.

وقالت المحكمة إنها وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة على ارتكاب المتهم للواقعة والمتمثلة في أقوال شاهد الإثبات ترى أنها غير جديرة باطمئنان المحكمة وثقتها ولا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر في الإدانة آية ذلك أن المحكمة لا تطمئن إلى ما شهد به شاهد الإثبات والذي قرر أن من أمسكه هو من سقط أرضًا وحدثت له إصابة برأسه وتعرف على صورته في حين أن المتهم الآخر والذي قضي ببراءته أمسكته الدورية المرافقة في حين أنه بمناظرة النيابة العامة ومن تقرير الطبيب الشرعي أن من أصيب هو من قضي ببراءته ومن ثم فهنا تناقض بين ما قرره وبين ما ثبت مما سلف، كما قرر الشاهد أن المستأنف مرةً كان يحمل سيخا ومرة أخرى مولوتوفا، ومن ثم فقد خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع واليقين على ارتكاب المستأنف للواقعة.

كانت وجهت له النيابة أنه وآخر محكوم بالبراءة في 23 أبريل 20133، أشعل حريق عمدا تنفيذا لغرض إرهابي، وأنه اشترك وآخرين مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، كما حاز عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف»، وأتلف وآخرين مجهولين السيارات المملوكة للغير.