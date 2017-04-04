السجن سنة لمحكوم بالمؤبد في قضية ضرب وسب شرطي

2017-04-04 - 2:19 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض وأمانه سر عبدالله حسن، بالحبس سنة لمتهم (27 سنة) بضرب شرطي بالقيد الحديدي، وإتلاف زيه العسكري بقطع أحد أزراره وتوجيه السباب إليه.

المتهم يقضي عقوبة السجن المؤبد في سجن جو، وكان صدر أمر إداري بنقله من الانفرادي إلى مبنى آخر، فتوجه الشرطي «الشاكي» لتنفيذ الأمر سالف الذكر.

ووفق أقوال الشرطي فإنه طلب من النزيل التوجه معه إلى المبنى الآخر لكنه رفض الانصياع لذلك الأمر، وقام بدفع الشرطي وضربه بواسطة القيد الحديدي «الهفكري» وقطع زر قميصه العسكري، وواصل اعتداءه بالتلفظ عليه بألفاظ نابيه.

وأسندت النيابة العامة للمتهم بأنه في 12 مايو 2016 أعتدى على سلامة جسم عضو من قوات الأمن العام أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، كما رمى المجني عليه بألفاظ نابيه، وأتلف عمدا الزى العسكري.