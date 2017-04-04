السجن سنتين لمتهم بضرب شرطي وإهانة آخر في الحوض الجاف

2017-04-04 - 2:24 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي ابراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، بالحبس سنتين لمتهم بضرب شرطي وإهانة آخر.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في 11 فبراير/شباط 2013، اعتدى على سلامة جسم نائب عريف وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وأفضى ذلك الاعتداء إلى عاهة مستديمة من دون أن يقصد إحداثها، كما أهان بالقول موظفين عموميين أثناء وبسبب تأديتهما وظيفتهما.

وكان المتهم محبوسا على ذمة دعوى جنائية بمركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف، عندما ضبطت بحوزته بعض الممنوعات بغرفة الزيارة، وعليه قام شرطي (المجني عليه الثاني) بإخراجه من غرفة الزيارة فقام المتهم بإهانته، وذلك بالصراخ عليه مما جعل المجني عليه الأول يحضر، وعندها وجه المتهم إلى المجني عليه الأول عبارات غير لائقة، ومن ثم قام بدفعه بقوة بواسطة يده فسقط الأخير على الأرض وأصيب في يده اليمنى ما أصابه بإعاقة في حركة ثني الإصبع الخنصر بحوالي 2 بالمئة حسب تقرير الطب.