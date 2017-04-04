بالفيديو: طلاب بمدرسة الدراز يعترضون للاختناق بعد إطلاق مدرعة تابعة للداخلية قنابل غاز مسيل للدموع

2017-04-04 - 2:36 م

مرآة البحرين: قال نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي أن بعض الطلاب في مدرسة الدراز الإعدادية للبنين تعرضوا للاختناق (الثلثاء 4 أبريل/نيسان 2017)، جراء استنشاقهم كميات من الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات تابعة للداخلية من مدرعة كانت تجوب البلدة.

ولم يتضح بعد سبب إطلاق القنابل داخل ساحة المدرسة، وأظهر مقطع مصور نشر في وسائل التواصل الاجتماعي، عن محاولة طلاب تفادي قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقت في ساحة المدرسة.