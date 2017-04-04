«سلام»: السلطات أسقطت جنسية أكثر من 410 مواطنين 15 منهم رجال دين شيعة

2017-04-04 - 2:45 م

مرآة البحرين: قالت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان أن السلطات جردت أكثر من 410 مواطنين من جنسيتهم، لأسباب سياسية، مشيرة إلى أن 15 مواطنا منهم، هم رجال دين شيعة.

وفي تصريح صحفي قال رئيس وحدة الحريات الدينية في المنظمة، السيد عباس شبر أن النظام يستخدم إسقاط الجنسية كأداة لمعاقبة المعارضين ومنهم علماء الدين الشيعة لوقوفهم مع المطالب الإصلاحية.

واستنكر شبر إسقاط جنسية الشيه عبدالله الدقاق، معربا عن تضامنه التام معه، ومشيرا إلى أن قائمة المسقطة جنسيتهم تشمل أكثر من 410 مواطناً حتى الآن، منهم 15 عالم دين شيعي ومن بينهم 3 برتبة آية الله.

وختم شبر تصريحه بالقول أن "إسقاط الجنسية أصبح أداة لمعاقبة المواطنين الشيعة والمعارضين السياسيين المطالبين بالإصلاحات منذ تاريخ 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 حيث بدأ مسلسل إسقاط الجنسية بقائمة 31 مواطن، بمن فيهم برلمانيين سابقين وإعلاميين وحقوقيين وعلماء دين" على حد قوله.