السعودية تزيد رواتب طياري سلاح الجو بما يصل إلى 60 بالمئة

2017-04-04 - 9:56 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن مجلس الوزراء أعلن يوم الاثنين زيادة تصل إلى 60 بالمئة في رواتب طياري سلاح الجو بينما دخلت حملة عسكرية تقودها المملكة في اليمن عامها الثالث.

وشن التحالف الذي تقوده السعودية ويضم بالأساس حلفاء خليجيين من العرب عشرات الضربات الجوية في محاولة لطرد حركة الحوثيين المسلحة من العاصمة اليمنية صنعاء.

والمملكة عضو أيضا في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن مجلس الوزراء عدل القوانين الخاصة بالضباط العسكريين بما يسمح لطياري القوات الجوية ومشغلي الأسلحة بالحصول على زيادة قدرها 35 بالمئة في الراتب الأساسي. وأضافت أن الزيادة للضباط الذين يقودون الطائرات المقاتلة ويشغلون أسلحتها ستكون 60 بالمئة.

ولم تذكر سببا لهذه الخطوة.

وتنفذ السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إجراءات تقشف لإنهاء اعتماد مواطنيها على مساعدات حكومية سخية استمرت عقودا.

لكن المملكة تبقى مصممة على الانتصار في الحرب في جارها الجنوبي حيث قُتل ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص وفقا لأرقام الأمم المتحدة واستثنت العام الماضي الجنود في الخدمة من تخفيضات في مدفوعات الإجازات السنوية والعلاوات.

وتقول جماعات حقوقية إن الحملة الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية شملت ضربات لمستشفيات ومدارس وأسواق ومصانع ومنازل وقتلت مئات المدنيين فيما تقول إنها قد تشكل جرائم حرب.

وينفي التحالف أنه يستهدف عن عمد المدنيين ويتهم الحوثيين باستخدام منشات مدنية لإخفاء أسلحة وشن هجمات صاروخية ضد المملكة بمساعدة من إيران عدو السعودية اللدود وهو اتهام تنفيه طهران.

وتسعى حملة التحالف في اليمن إلى الإطاحة بالحوثيين وإعادة الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي إلى السلطة.