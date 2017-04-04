اعتقال والد الشهيد السيد هاشم تنفيذا لحكم قضائي بالحبس شهرين

2017-04-04 - 11:24 م

مرآة البحرين: اعتقلت السلطات البحرينية الثلاثاء (4 أبريل/ نيسان 2017) السيد سعيد عيسى (والد الشهيد السيد هاشم) بعد استدعائه للتحقيق في مبنى التحقيقات الجنائية تنفيذا لحكم قضائي.

وسيقضي السيد سعيد حكما بالحبس شهرين اثنين بتهمة التضامن مع الشعب اليمني، ضد الحرب التي تقودها السعودية على اليمن منذ نحو عامين.

وكانت السلطات قد اعتقلت أمس جواد الشيخ والد الشهيد علي الشيخ بعد أن قضت محكمة بسجنه 3 سنوات بتهمة التظاهر وإهانة ملك البلاد.