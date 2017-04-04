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مسلح يرتدي بزة الجيش البحريني يسطو على محل صرافة في الرفاع الشرقي

الشرطة تطوق محل الصرافة
الشرطة تطوق محل الصرافة

2017-04-04 - 11:47 م

مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية، عبر حسابها في "تويتر"، الثلثاء (4 أبريل/ نيسان 2017) إن "شرطة الجنوبية تباشر بلاغاً بتعرض إحدى شركات الصرافة في الرفاع الشرقي لعملية سطو".

وذكرت معلومات أن مسلح يرتدي بزة عسكرية تخص الجيش البحريني هاجم شركة البحرين المالية وسرق مبالغ كبيرة تحت تهديد الموظفين بالسلاح.    

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