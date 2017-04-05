2017-04-05 - 12:51 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمانة سر السيد هاشم الرفاعي، بحبس الممثل منصور والمعروف بـ «صنقيمة» لمدة سنتين ونصف مع تغريمه مبلغ 50 ديناراً، عن تهم سب وقذف نائب سابق على مواقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» و«فيسبوك»، وحددت المحكمة كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ.

وجاء في منطوق الحكم بأن المحكمة قضت غيابياً بحبسه سنة عن التهمة الأولى، و3 أشهر عن التهمة الثانية وسنة عن التهمة الثالثة و 3 أشهر وغرامة 50 ديناراً عن رابعاً، وقدرت كفالة ألف دينار لوقف تنفيذ العقوبة.

وكان «صنقيمة» (44 سنة) أفاد في التحقيقات أنه كان يدافع عن البحرين مؤكداً أنه صاحب الحسابين على مواقع التواصل الاجتماعي والمسئول عن نشر مقاطع الفيديو.

أسندت النيابة العامة لـ «صنقيمة» أنه في غضون 2014 بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، أولاً: أسند علانية إلى المجني عليه وقائع من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب والازدراء، ثانياً: رمى علانية المجني عليه بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالمحضر دون أن يتضمن إسناد واقعة معينة، ثالثاً: تسبب عمداً في إزعاج المجني عليه بأن أساء استعمال الهاتف، رابعاً: نشر علانية أخباراً وتعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة بالمجني عليه وأفراد عائلته وإن كانت صحيحة وكان من شأن ذلك الإساءة له.

وتشير تفاصيل الواقعة بورود بلاغ من نائب سابق قال بأنه تفاجأ بأصدقائه ومعارفه يبلغونه بقيام المتهم بسبه وقذفه على مواقع التواصل، كما أنه وجه له اتهامات في وقائع غير صحيحة، وقال إن كثيرين صدقوا تلك الشائعات وكانوا يعاتبونه على فعلها، وأورد بعض الألفاظ التي نشرها «صنقيمة» في «فيسبوك» و«إنستغرام».