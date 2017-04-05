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البحرين: منع الحقوقي السيد هادي الموسوي من مغادرة البلاد للمشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان بجنيف
2017-04-05 - 1:35 م
مرآة البحرين: قال نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي أن السلطات البحرينية منعت صباح اليوم (الأربعاء 5 أبريل/نيسان 2017) النائب الوفاقي السابق، والحقوقي السيد هادي الموسوي من مغادرة البلاد.
وكان الموسوي، الذي رأس دائرة الحقوق والحريات في جمعية الوفاق كبرى الجمعيات المعارضة التي تم حلها، ينوي التوجه لمدينة جنيف، للمشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي ينوي استعراض ملف البحرين خلال الدورة التي ستعقد هذا الشهر.
وتمنع السلطات النشطاء الحقوقيين من مغادرة البلاد، لكي لا يتمكنوا من المشاركة في المحافل الدولية، وكشف انتهاكات حقوق الإنسان.
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