أسوشيتد برس: عائلة نبيل رجب تقول إنّه خضع لعملية جراحية وإنهم مُنِعوا من رؤيته

2017-04-05 - 5:44 م

مرآة البحرين (خاص): نقلت وكالة أسوشيتد برس عن عائلة الحقوقي نبيل رجب قولها إنّه خضع لعملية جراحية بسبب نزيف في القرحة، وإنهم منعوا من زيارته. وأضافت العائلة أن نبيل رجب احتُجِز في السجن الانفرادي منذ عشرة أشهر.

ولم تستجب الحكومة البحرينية فورًا لطلب الوكالة الحصول على تعليق.

وكان رجب قد اعتقل في يونيو/حزيران على خلفية تغريدات نشرها على حسابه على تويتر، بشأن الحرب التي تشنها السعودية على اليمن، وكذلك بشأن ادعاءات التّعذيب من قبل السّلطات في سجن بحريني. وهو يواجه أيضًا تهمًا على خلفية مقال كان قد نشره أثناء سجنه في صحيفة النّيويورك تايمز.

وتأتي محاكمته وسط حملة قمع ضد المعارضة في البحرين.