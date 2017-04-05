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بكلفة 4 مليارات دولار… التفاوض مع القطاع الخاص لتمويل إنشاء الجسر الذي يربط البحرين بالسعودية
2017-04-05 - 11:21 م
مرآة البحرين: قال وزير المواصلات والاتصالات البحريني كمال أحمد الأربعاء (5 أبريل/ نيسان 2017) أن الجسر المزمع إنشاؤه بين البحرين والسعودية تقدر كلفته بنحو 4 مليارات دولار.
وأضاف أن وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية تعمل عن كثب مع نظيرتها السعودية للإسراع في مراحل تنفيذ مشروع جسر الملك حمد، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الاشهر الثلاث القادمة التفاوض مع شركات في القطاع الخاص للمشاركة في مشروع جسر الملك حمد من ناحية التمويل والتنفيذ.
وكان الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز قد اتفق مع نظيره البحريني حمد بن عيسى آل خليفة ( ديسمبر/ كانون الأول 2016) على تمويل القطاع الخاص للجسر الجديد.
ويلقي انخفاض أسعار النفط الحاد بظلاله على البلدين، ولعل ذلك ما دفعهما للجوء للقطاع الخاص لتمويل المشروع.
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