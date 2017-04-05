ملك البحرين يجري مباحثات مع الرئيس الشيشاني

2017-04-05 - 11:44 م

مرآة البحرين: بحث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مع الرئيس الشيشاني رمضان أحمد قاديروف "المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى القضايا التي تهم العالم الإسلامي".

وقالت وكالة أنباء البحرين إن حمد بن عيسى أعرب عن تطلعه بأن تسهم هذه الزيارة في بناء جسور للتواصل الثقافي إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.