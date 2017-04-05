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الحكومة تخلّفت عن سداد اشتراكات التقاعد في بعض الفترات
2017-04-05 - 11:48 م
مرآة البحرين: قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مجيد العصفور إن الحكومة تخلّفت عن سداد قيمة الاشتراكات عن المساهمين في بعض الفترات.
ونقلت صحيفة البلاد عن العصفور قوله "بأن مسؤولو الهيئة أفادوا اللجنة بأن زيادة رواتب الموظفين أحد الأسباب التي تقود للعجز الاكتواري".
وأوضح في تصريح للصحيفة أن الهيئة نظرت فقط إلى التكلفة المستقبلية للموظفين حين التقاعد، وهو ما لم تقبل به اللجنة".
وأشار العصفور إلى أن اللجنة وجدت أن الإدارات المتعاقبة على صناديق التقاعد لم تطالب الحكومة بتسديد قيمة الاشتراكات عن المساهمين في بعض الفترات، معتبرا أن ذلك "سوء تقدير في استشراف العجز الاكتواري المستقبلي، اعتمادا على الوفورات المتحققة حينها".
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