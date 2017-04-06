الاستئناف: السجن 3 سنوات لأربعة متهمين بوضع قنبلة وهمية

2017-04-06 - 1:09 م

مرآة البحرين: حكمت محكمة الاستئناف العليا بتعديل عقوبة 4 متهمين بوضع هيكل محاك للمتفجرات، وإشعال إطارات على شارع الشيخ خليفة بن سلمان، إلى 3 سنوات بدل من 5 سنوات، ورفض استئناف واحد للتقرير به بعد الميعاد، وغيابيا بقبول ورفض وتأييد استئناف واحد، وبانقضاء الدعوى قبل مستأنف لوفاته وتأييد مصادرة المضبوطات.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2014 ووضعوا وآخرون مجهولون هيكلا محاكيا لأشكال المتفجرات، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وأنهم أشعلوا وآخرون مجهولون حريقا في عدد من الإطارات، وأنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، وحازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال مولوتوف.