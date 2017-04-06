2017-04-06 - 2:19 م

مرآة البحرين: أرجع السفير السعودي لدى البحرين، عبدالله آل الشيخ أسباب تأخر العمل بالنقطة الواحدة التي كان من المقرر العمل بها في 6 مارس/آذار الماضي، على الجسر الرابط بين البلدين إلى "إجراءات فنية".

وقال "هناك إجراءات فنية بسيطة أدت للتأجيل، سيتم تذليلها، وسيبدأ التفعيل قريباً".

وفي سياق آخر قال السفير السعودي أن صندوق التنمية السعودي، انتهى من توقيع 8 اتفاقيات تشمل 8 مشاريع لدعم البنية التحتية في مملكة البحرين، وسيبدأ التنفيذ، أما ترسيتها فالموضوع لدى الأخوة في وزارة المالية في البحرين.

وتشمل الاتفاقيات التسع، (تم فصل إنجاز واحدة منها لوقت لاحق)، والتي تأتي ضمن برنامج الدعم الخليجي (المارشال)، مشروع تقاطع الفاروق (دوار اللؤلؤة سابقاً) المرحلة الأولى، مشروع تطوير الشارع الرئيسي المؤدي إلى مطار البحرين الدولي، مشروع إنشاء شارع جنوب البحرين الدائري المرحلة الأولى، مشروع تطوير شارع الفاتح، مشروع شارع الحوض الجاف (المنافذ الخارجية لمشروع شرق الحد الإسكاني المرحلتين الأولى والثانية)، مشروع محطات نقل الكهرباء والماء لمشروع الرملي الإسكاني المرحلة الأولى، المشروع الإسكاني في وادي السيل وقلالي، مشروع إنشاء البنية التحتية لمدينة الملك عبدالله الطبية، واتفاقية معدلة لاتفاقية المنحة الخاصة بمشروع تطوير شبكات نقل المياه.