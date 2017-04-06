السجن 3 أشهر لخطيب جامع الخيف الشيخ عيسى المؤمن في قضية جديدة متهم فيها بالتحريض على كراهية النظام

2017-04-06 - 3:04 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الصغرى الجنائية (الخميس 30 مارس/آذار 2017) بالسجن 3 أشهر وغرامة 500 دينار بحق خطيب جامع الخيف في الدير، الشيخ عيسى المؤمن (60 عاماً)، الذي اتهمته بالتحريض على كراهية النظام.

وهذه القضية هي الثانية من نوعها التي قضي على المؤمن بالسجن 3 أشهر، على خلفية خطبة جمعة ألقاها في 26 يوليو/تموز 2016.

وكانت محكمة الاستئناف أيدت (الأحد 12 مارس/آذار 2017) حكما بسجن المؤمن 3 أشهر بتهمة التحريض على كراهية النظام، على خلفية خطبة جمعة ألقاها في 2 أغسطس/آب 2016، انتقد فيها الحملة التي تشنها السلطات ضد الأغلبية الشيعية في البلاد.

واعتقلت السلطات الأمنية الشيخ المؤمن في 6 أغسطس/آب الماضي، وأحالته محبوساً للمحاكمة، لكن المحكمة قررت (28 سبتمبر/أيلول 2016) الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 500 دينار، مع استمرار محاكمته.

وفي يوم الإفراج عنه، أحاله مركز شرطة سماهيج للنيابة، في قضية جديدة، حيث حققت النيابة (29 سبتمبر/أيلول 2016) م المؤمن وأخلت سبيله، لكنها أحالت القضية الجديدة للمحاكمة أيضاً.

ومنذ يونيو/حزيران 2016 شنت السلطات الأمنية، حملة واسعة على رجال الدين الشيعة، حيث استدعت واعتقلت العشرات منهم.