صور: محتجون يكملون 290 يوماً من الاعتصام المفتوح عند منزل آية الله قاسم

2017-04-06 - 3:58 م

مرآة البحرين: أكمل محتجون 290 يوماً من الاعتصام عند منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم، ببلدة الدراز.

ونشر نشطاء صوراً للآلاف وهم يتواجدون (الأربعاء 5 أبريل/نيسان 2017) في ساحة الاعتصام، حيث رفعوا شعارات مؤيدة لقاسم، ومناهضة للنظام، ومطالبة بوضع حد لنفوذ أسرة آل خليفة.

ومنذ 20 يونيو/حزيران 2016 حتى اليوم، يعتصم الآلاف عند منزل قاسم، احتجاجاً على إسقاط جنسيته، وإحالته للمحاكمة لممارسته شعيرة الخمس الخاصة بالطائفة الشيعية.

واعتقلت السلطات العشرات من رجال الدين الشيعة والنشطاء على خلفية اعتصام الدراز، كما فرضت حصاراً خانقاً على البلدة التي يقطنها حوالي 30 ألف من المواطنين.