2017-04-07 - 12:23 ص

مرآة البحرين: قالت النقابة العمالية لشركة البا أن ما تعرضت له الشركة الأربعاء من خلل أدى لانقطاع الطاقة الكهربائية بشكل مؤقت، قد وقفت فيه النقابة العمالية بأعضائها كافة موقفا مسؤولاً و مشرفا وحريصا على هذا المورد الحيوي من موارد الاقتصاد الوطني.

وأضافت في بيان "لقد هب عمال البا هبة واحدة واستطاعوا كل من موقعه إرجاع الطاقة بعد توقفها المؤقت واستئناف سير العمل بشكل طبيعي".

وتابعت النقابة "في هذا الصدد تشكر النقابة العمالية جهود الذين عملوا لاستعادة سير عمل الشركة الطبيعي. وأكد بيان للنقابة أن شركتنا - شركة البا الرائدة - مصدر إلهام للجميع في تميزها وعلاقة العاملين بالشركة كعلاقة عائلية ما جعلهم يشعرون بأن عليهم واجبا يتجاوز بالتأكيد كونهم مجرد موظفين إلى كونهم شركاء في حفظ هذا الكيان الوطني".

وأكدت النقابة أنها على أتم الاستعداد لبذل أي تعاون مطلوب من أجل رقي الشركة وازدهارها خاصة وأن الشركة مقبلة على افتتاح خط الصهر السادس الذي ينتظره الجميع بما فيه من الخير ليس للشركة فقط بل للوطن بأسره.