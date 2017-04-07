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قوة دفاع البحرين تشيد بـ "تطور العلاقات العسكرية مع أمريكا"
2017-04-07 - 12:30 ص
مرآة البحرين: أشاد قائد قوة دفاع البحرين خليفة بن أحمد آل خليفة بما تشهده العلاقات العسكرية بين أمريكا والبحرين من تطور ونماء.
وكان خليفة بن أحمد قد استقبل السفير الأمريكي وليام روبك بحضور مسؤولين في الجيش.
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