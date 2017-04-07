2017-04-07 - 12:49 م

مرآة البحرين: أفرجت السلطات الإيرانية يوم الاثنين الماضي عن 21 بحاراً آسيوياً احتجزتهم بسبب دخولهم مياهها الإقليمية منذ أكثر من خمسة أشهر.

وقال كفلاء هؤلاء البحارة إنه تم اعتقالهم منذ أكثر من خمسة أشهر وإنهم تعرضوا لمعاملة سيئة تخلو من الإنسانية إذ احتجزوا في مراكبهم دون أن يوفر لهم المأكل والمشرب والرعاية الصحية، مضيفين أنه تمت محاكمتهم مرتين وتغريمهم مبالغ مالية في كلتا المحاكمتين.

وقال هاني حسن الذي اعتقل 10 بحارة آسيويين يعملون معه، أنه دفع للمحكمة حوالي 12 ألف دينار على دفعتين، بسبب إعادة المحاكمة.

إلى ذلك، قال حبيب عباس لصحيفة الوسط إنه استلم يوم الثلثاء الماضي ستة بحارة يعملون معه بعد أن أفرجت عنهم السلطات الإيرانية قبل يوم. وأكد يوسف العليوي أن السلطات الإيرانية أفرجت الاثنين الماضي عن خمسة بحارة يعملون معه تم احتجازهم منذ أربعة أشهر.

يُذكر أن السلطات الإيرانية احتجزت هؤلاء البحارة بعد أن قبضت عليهم بتهمة دخولهم مياهها الإقليمية عبر ثلاثة مراكب بحرينية. وأن هؤلاء البحارة حُكم عليهم بدفع غرامة مالية بعد أقل من شهر منذ احتجازهم، وقد دفعوا هذه الغرامات إلا أنه لم يتم الإفراج عنهم.