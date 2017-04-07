البحرين ترحب بالضربات العسكرية الأمريكية ضد سوريا: خطوة ضرورية لحقن دماء الشعب السوري

2017-04-07 - 1:28 م

مرآة البحرين: رحبت البحرين بالعمليات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة ضد مطار عسكري في سوريا، معتبرة أنها "خطوة ضرورية لحقن دماء الشعب السوري ومنع انتشار أو استخدام أي أسلحة محظورة ضد المدنيين الأبرياء".

وفي بيان لها (الجمعة 7 أبريل/نيسان 2017) أشادت الخارجية البحرينية بمضامين كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قالت أنها "تعكس العزم والرغبة في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله"، مؤكدة "وقوف مملكة البحرين إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في حربها ضد الإرهاب أينما وجد وبكل حزم"، معتبرة الموقف الأمريكي الجديد أنه "يشكل دعماً لجهود إنهاء الأزمة السورية" وفق البيان.

يذكر أن إسرائيل والسعودية سارعتا إلى الترحيب بالضربة العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة ضد النظام السوري، فيما نددت إيران بالضربة، واعتبرت روسيا أنها "غير مشروعة".