البحرين: منع ناشط وزوجته من مغادرة البلاد
2017-04-07 - 1:32 م
مرآة البحرين: منعت السلطات الأمنية البحرينية صباح اليوم (الجمعة 7 أبريل/نيسان 2017) الناشط البيئي محمد جواد (56 سنة) وزوجته من مغادرة البلاد دون إبداء السبب.
وكتب جواد في حوالي الساعة 10 والنصف من صباح اليوم، عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر "تم منعي وزوجتي الآن من مغادرة مطار البحرين، دون أن تعطنا السلطات أي سبب للمنع".
ويوم أمس منعت السلطات النائب السابق عن كتلة الوفاق النيابية والناشط الحقوقي السيد هادي الموسوي من مغادرة البلاد، في إجراء يهدف إلى منع النشطاء من المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل لملف البحرين الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
تم منعي وزوجتي الآن من مغادرة مطار#البحرين دون ان تعطنا السلطات اي سبب للمنع راحت افلوس التذاكر والسكن والسهرة الليل على انغام شاطئ المعامير pic.twitter.com/28vHDzbZNn— mohd jawad (@fursantec) April 7, 2017
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