إسرائيل تقترح ربط خطوط قطارات الشحن مع الأردن والسعودية

2017-04-07 - 1:39 م

مرآة البحرين (رويترز): اقترح وزير النقل الإسرائيلي يوم الأربعاء ربط شبكتها لقطارات الشحن مع الأردن والسعودية وقال إنه قدم الفكرة إلى مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط الشهر الماضي.

وبموجب الاقتراح يمكن نقل السلع بواسطة السكك الحديدية من ميناء حيفا الإسرائيلي على البحر المتوسط عبر الأردن إلى ميناء الدمام السعودي على الخليج.

وامتنع الوزير إسرائيل كاتس في مؤتمر صحفي عن قول ما إذا كانت دول عربية وافقت على المشاركة في مبادرته.

وعقب اندلاع الحرب السورية في 2011 فتحت إسرائيل ميناء حيفا كممر للسلع القادمة من تركيا وأوروبا لنقلها بشاحنات إلى الدول العربية الواقعة في الشرق لكن حركة السلع ظلت محدودة بسبب ضعف الطاقة الاستيعابية والمعارضة السياسية.

وقد يضفي الربط عبر السكك الحديدية طابعا رسميا على العلاقات المتوترة عبر الحدود. وخاضت إسرائيل ثلاثة حروب مع جيرانها وترتبط باتفاقات سلام مع مصر والأردن لكن ليس مع السعودية.

وقال كاتس للصحفيين إن جيسون جرينبلات مبعوث ترامب عبر عن حماسه للخطة حين قُدمت له خلال جولة إقليمية.

وقال كاتس "بدأت العمل بالفعل... أنا على اتصال مع مسؤولين كبار للغاية في الإدارة الأمريكية."

وقال إنه لا يعتقد أن خط السكك الحديدية سيقلص على نحو ملموس حجم حركة التجارة عبر قناة السويس المصرية التي تربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر.

وأوضح أن خطته ستمنح الفلسطينيين قدرة أكبر على تصدير السلع من الضفة الغربية المحتلة إلى العالم العربي. ويقول الفلسطينيون إن سيطرة إسرائيل على الحدود تحد من إمكانياتهم التجارية.

وفي إيجاز لخطة شبكة السكك الحديدية قال كاتس إن ربط إسرائيل وشمالي الضفة الغربية بالقرب من معبر نهر الأردن مع الأردن لا يتطلب سوى وصلة سكك حديدية قصيرة.

وقال "ربط الفلسطينيين بنظام للسكك الحديدية سيعطي المنطقة بكاملها دفعة اقتصادية."

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من مسؤولين أردنيين