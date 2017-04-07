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إعادة نبيل رجب للسجن بعد يومين فقط من خضوعه لجراحة
2017-04-07 - 4:58 م
مرآة البحرين: قال عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان حسين رضي الجمعة (7 أبريل/ نيسان 2017) إن السلطات أعادت الحقوقي البارز نبيل رجب إلى محبسه، بعد يومين من خضوعه لجراحة طبية.
وقال رضي عبر حسابه على تويتر "تم إعادة الحقوقي نبيل رجب للسجن هذا اليوم بعد اجراء عملية جراحية له وهو بحاجة إلى رعاية طبية يومية".
وكان رجب قد خضع أمس الأول إلى جراحة حيث يعاني من مشكلات دائمة في جهازه الهضمي.
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