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أهالي كرزكان يعتصمون للمطالبة بوحدات إسكانية لهم
2017-04-08 - 1:03 م
مرآة البحرين: تجمع العشرات من أهالي كرزكان بمعية أطفالهم أمس الجمعة (7 ابريل/ نيسان 2017) أمام المشروع الإسكاني (مشروع اللوزي) الواقع في قرية كرزكان، للمطالبة بوحدات سكنية.
ويأتي هذا التجمع ضمن سلسلة تجمعات استمر أهالي كرزكان على تنظيمها للمطالبة بالوحدات السكنية بمشروع اللوزي الإسكاني، عقد آخرها قبل أسابيع.
ورفع الأطفال الذين تجمعوا على شكل سلسلة بشرية أمام المشروع شعار «نحن أطفال كرزكان نريد بيتا من الإسكان»، فيما قال الأهالي إن «هذا الاعتصام يأتي في وقت ارتفعت فيه وتيرة قلق الأهالي من المنظومة التي يمكن أن يسير عليها الجهاز الإداري بوزارة الإسكان المتعلق بتوزيع الوحدات السكنية لمشروع اللوزي المقام على أرض قريتهم»، وفق صحيفة الوسط.
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