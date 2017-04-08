إيرادات احتياطي الأجيال انخفضت حوالي 11 مليون دينار في 2015

2017-04-08 - 1:14 م

مرآة البحرين: أظهرت بيانات مقدمة من وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة، إلى النائب أحمد قراطة، انخفاض إيرادات حساب احتياطي الأجيال القادمة في العام (2015) بأكثر من 10 ملايين دينار، وذلك مقارنة بالعام الذي سبقه (2014)، إذ تشير البيانات إلى أن إيرادات الاحتياطي في (2015) بلغت 45 مليون و492 ألف دينار، في حين أنها كانت 56 مليوناً و311 ألف دينار في العام (2014).

وأشارت البيانات إلى أن إيرادات العام (2015) كانت الأقل خلال 6 أعوام الماضية (2010 - 2015).

وفي إجابة وزير المالية على سؤال النائب قراطة، ذكر الوزير أن قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أربك الاقتصاد العالمي، وأدى إلى انخفاض عائدات السندات الحكومية.