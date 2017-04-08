» اقتصاد
إيرادات احتياطي الأجيال انخفضت حوالي 11 مليون دينار في 2015
2017-04-08 - 1:14 م
مرآة البحرين: أظهرت بيانات مقدمة من وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة، إلى النائب أحمد قراطة، انخفاض إيرادات حساب احتياطي الأجيال القادمة في العام (2015) بأكثر من 10 ملايين دينار، وذلك مقارنة بالعام الذي سبقه (2014)، إذ تشير البيانات إلى أن إيرادات الاحتياطي في (2015) بلغت 45 مليون و492 ألف دينار، في حين أنها كانت 56 مليوناً و311 ألف دينار في العام (2014).
وأشارت البيانات إلى أن إيرادات العام (2015) كانت الأقل خلال 6 أعوام الماضية (2010 - 2015).
وفي إجابة وزير المالية على سؤال النائب قراطة، ذكر الوزير أن قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أربك الاقتصاد العالمي، وأدى إلى انخفاض عائدات السندات الحكومية.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-03-30البحرين: اتحاد النقابات يؤكد أن مئات العمال لم يتسلموا أجورهم منذ أشهر
- 2017-03-22وزير التجارة: السعوديون يمتلكون 5٪ من سجلات البحرين التجارية
- 2017-03-17السعودية تنفذ مشروعات جديدة بقيمة 533 مليون دولار بينها مشروعان سكنيان في وادي السيل وقلالي
- 2017-03-16بقيمة 3.5 مليار دولار… مساعد وزير الخارجية الأمريكي يعلن من المنامة فوز شركة أمريكية بعقد بناء الخط السادس للانتاج في ألبا
- 2017-02-19الدين العام للبحرين يرتفع إلى 8.68 مليارات دينار بنهاية نوفمبر 2016
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus