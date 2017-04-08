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الاستئناف: السجن 3 سنوات لمتهم بإيواء ابن خالته المحكوم في قضية سياسية
2017-04-08 - 1:21 م
مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله حكم أول درجة بالسجن 3 سنوات لمتهم أخفى «ابن خالته» المحكوم في قضية ذات خلفية سياسية.
وأدانت المحكمة المتهم؛ لأنه في 2015 أخفى بنفسه محكوماً، صدر بحقه حكم بالسجن المؤقت، مع علمه.
وتزعم السلطات أن المتهم قام بإيواء محكوم عليه في أحد الجنايات بالسجن لمدة 5 سنوات بأن أخفاه بمسكنه وأطعمه لمدة شهر، وادعت أن المتهم سلم ابن خالته بطاقة هويته ورخصة قيادته ليتهرب من نقاط التفتيش وحتى لا ينفذ الحكم الصادر بشأنه، وقد دلت تحريات الملازم على ارتكاب المتهم الواقعة.
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