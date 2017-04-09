المجلس الأعلى للمرأة يدعم مساع جادة لإصدار قانون موحد للأحوال الشخصية رغم توجس الشيعة

2017-04-09 - 10:42 ص

مرآة البحرين: أعلنت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري عن وجود مساع جادة للوصول إلى قانون «موحد» لأحكام الأسرة، سيعلن عنها قريبا من قبل الجهات المعنية بوضع المقترح.

وامتدحت الأنصاري توجه رئيسة اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد بمعية عدد من أعضاء المجلس، بتقديم مقترح بقانون لإصدار قانون موحد لأحكام الأسرة، مؤكدة على انه من المهم أن يعمل المشرع على سد هذا الفراغ التشريعي لمعالجة الإشكالات الناتجة عن ذلك على صعيد استقرار الأسرة البحرينية وانتقاصه لحقوق أفرادها وخصوصا المرأة، وذلك بعد تجربة البحرين الناجحة في مجال تطبيق القسم الأول من القانون المفعل منذ العام 2009. بحسب تعبيرها.

يشار إلى أن التيار الغالب في الطائفة الشيعية في البحرين يتوجس من تنظيم الدولة للأحوال الشخصية المتعلقة باالزواج والطلاق والمواريث، خصوصاً في ظل الاتسهداف المتواصل من قبل النظام للطائفة الشيعية وتعديه على ىلامسائل الدينية الخاصة بها، مثل محاربته لفريضة الخمس ومحاكمة آية الله الشيخ عيسى قاسم في هذا الخصوص، ومنع العديد من الفعاليات أهمها منع إقامة صلاة الجمعة المركزي للطائفة في بلدة الدراز منذ نحو 39 أسبوعاً.