نقل نبيل رجب بسيارة الإسعاف للمستشفى
2017-04-09 - 12:22 م
مرآة البحرين: قالت عائلة الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب، إن رجب تم نقله إلى المستشفى أمس في سيارة إسعاف مباشرة بعد زيارة للعائلة قامت بها إلى السجن بدقائق.
وكانت السلطات الأمنية قد أعادت الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب إلى سجنه الانفرادي بعد مرور يومين فقط على إجرائه عملية جراحية.
وقد اعربت عائلة رجب الذي تم انتخابه مجدداً كنائب لرئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، عن قلقها على صحته، فيما نقل حساب مركز البحرين لحقوق الإنسان علىموقع التواصل الإجتماعي تويتر عن عائلة رجب بأنه لم يحصل على أدوات النظافة الأساسية، فيما سمحت السلطات الأمنية لزوجته وابنته فقط بزيارته في المستشفى. وأفادت العائلة "بأن جرحه عميق ويستدعي رعاية طبية كافية".
وكانت دول غربية ومنظمات حقوقية دولية ومحلية طالبت في وقت سابق السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن نبيل رجب الذي يتواجد في الحبس الانفرادي منذ تسعة أشهر وهو ما يزيد من وضع رجب الصحي سوءاً.
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