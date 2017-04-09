إعادة 5 سفراء للخارجية لتعيين بدلاء عنهم ونجل وزير الداخلية سفيرا جديداً في أمريكا

2017-04-09 - 3:17 م

مرآة البحرين: تم اليوم بشكل رسمي إعادة خمسة سفراء إلى ديوان وزارة الخارجية بينهم سفير البحرين في الولايات المتحدة الأميركية، تمهيداً لتعيين بدلاء عنهم لاحقاً، وبحسب المعلومات المتداولة سوف يتم خلال الفترة المقبلة تعيين عبدالله بن راشد ىل خليفة وهو نجل وزير الداخلية، سفيراً جديداً للبحرين في أمريكا.

وكان رئيس الوزراء خليفة بن سلمان ال خليفة، اصدر اليوم الأحد 9 أبريل 2017، قرار رقم 6 لسنة 2017 بنقل سفراء إلى الديوان العام في وزارة الخارجية.

وجاء في المادة الأولى من القرار انه ينقل إلى الديوان العام في وزارة الخارجية السادة التالية اسماؤهم:

1- السفير خليل ابراهيم حسن رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية لدى اليابان.

2- السفير طارق مبارك بن دينة رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية لدى جمهورية الهند.

3- السفير عادل يوسف ساتر رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية لدى مملكة تايلند.

4- السفير عبدالله بن محمد بن راشد ال خليفة رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية لدى الولايات المتحدة الامريكية.

5- السفير ابراهيم محمود أحمد عبدالله رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية لدى جمهورية المانيا الاتحادية.

وجاء في المادة الثانية من القرار ان على وزير الخارجية تنفيذ هذه القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1 يونيو 2017 وينشر في الجريدة الرسمية.