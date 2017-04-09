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البحرين: تسريح 60 موظفة من وزارة الأشغال
2017-04-09 - 11:40 م
مرآة البحرين: سرّحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 60 موظفة بحرينية، بحجة انتهاء عقود عملهن.
وقالت صحيفة البلاد إن الموظفات خدمن في شؤون البلديات نحو 8 سنوات ضمن قائمة 1912 التابعة لصندوق العمل تمكين، قبل أن تخطرهن الوزارة بإنهاء عقود عملهن.
وعبرت المفصولات عن احتجاجهن على القرار، وطالبن الجهات الحكومية بتحمل المسؤولية تجاه القرار الجديد.
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