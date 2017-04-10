تأييد حكم بسجن الرادود مهدي سهوان 6 أشهر لمشاركته في اعتصام الدراز

2017-04-10 - 12:28 م

مرآة البحرين: قالت المحامية ريم خلف، أن محكمة بحرينية أيدت حكماً بحبس الرادود مهدي سهوان 6 أشهر، بتهمة المشاركة في اعتصام الدراز.

وأوضحت خلف عبر حسابها في شبكة التواصل الاجتماعي تويتر (الإثنين 10 أبريل/نيسان 2017) أن سهوان اتهم بالمشاركة في "التجمع والتجمهر عند منزل الشيخ عيسى قاسم في يوم إسقاط جنسيته"، مضيفة أن سهوان "سينقل الآن لسجن جو" لقضاء محكوميته.

وحاكمت السلطات البحرينية العشرات من المواطنين بتهمة التضامن مع الزعيم الروحي للغالبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم، الذي أسقطت السلطات جنسيته في 20 يونيو/حزيران 2016، وأحالته لاحقاً للمحاكمة.