الاستئناف: السجن 3 سنوات لمتهم بحرق إطارات في سماهيج

2017-04-10 - 12:36 م

مرآة البحرين: حكمت محكمة الاستئناف العليا برئاسة محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، بتأييد حكم أول درجة بحبس متهم لمدة 3 سنوات.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية بسجن 4 متهمين بالتجمهر وإشعال الإطارات في سماهيج بعقوبات بين السجن 5 سنوات لمتهمين و3 سنوات لآخرين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون 2014 أشعلوا عمداً وآخرون مجهولون حريقاً بالمنقولات، واشتركوا في تجمهر مؤلف أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال والانفجار. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن 10 أشخاص تجمهروا في سماهيج، وحرقوا خزانات الماء والإطارات حتى شلت الحركة المرورية، ورموا الحجارة والمولوتوف على القوات المتمركزة بالمنطقة ثم فروا هاربين، وتمت ملاحقتهم من قبل رجال الشرطة حتى تمكنوا من القبض على المتهم الأول.