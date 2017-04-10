الاستئناف تؤجل قضية الشيخ حسن عيسى وآخرين حتى 21 مايو المقبل

2017-04-10 - 12:44 م

مرآة البحرين: نظرت محكمة استئناف بحرينية (الإثنين 10 أبريل/نيسان 2017) قضية القيادي في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، والنائب السابق الشيخ حسن عيسى، المحكوم بالسجن 10 سنوات، وآخرين، وقررت تأجيل القضية حتى 21 مايو/أيار المقبل.

يذكر أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت الأربعاء 29 مارس/آذار 2016 بإجماع الآراء بإعدام المتهمين محمد إبراهيم آل طوق ومحمد رضي عبدالله حسن، في قضية تفجير حافلة بسترة أدى لمقتل شرطيين.

وحكمت المحكمة على آخرين في القضية ذاتها لمدد تتراوح بين المؤبد والسجن 6 أشهر، وقضت على القيادي في جمعية الوفاق الشيخ حسن عيسى بالسجن 10 سنوات بتهمة تمويل "جماعة إرهابية"، كما أمرت بإسقاط جنسية 8 متهمين في القضية.