» أخبار
«الوفاق» تدين التفجيرات الإرهابية في مصر وتدعو إلى محاربة الإرهاب بشكل جاد
2017-04-10 - 12:56 م
مرآة البحرين: دانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، التفجيرات الإرهابية التي ضربت منطقتي الإسكندرية وطنطا المصريتين والتي استهدفت كنيستين وأدت لسقوط عدد كبير من الضحايا الأبرياء.
وقال نائب أمين عام الوفاق الشيخ حسين الديهي في بيان له (الأحد 9 أبريل/نيسان 2017) أن "الإرهاب لا دين له ولا قيم ولا ينتمي للبشرية السوية"، واصفاً ما حدث بالجريمة البشعة، مقدماً العزاء لشعب مصر وعوائل الضحايا.
وأكد الديهي "الحاجة الجادة إلى محاربة الإرهاب بشكل جاد وصادق وتجفيف منابعه ومصادر تمويله وتسليحه ورعايته واحتضانه"، مشدداً على أن "الإسلام بريء كل البراءة من الإرهاب وثقافة الإرهاب والعنف والتكفير والتشطير وتمزيق المجتمعات" وفق البيان.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-04-10لجنة بالكونجرس الأمريكي تطالب البحرين بإعادة نبيل رجب للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة
- 2017-04-10الاستئناف تؤجل قضية الشيخ حسن عيسى وآخرين حتى 21 مايو المقبل
- 2017-04-10الاستئناف: السجن 3 سنوات لمتهم بحرق إطارات في سماهيج
- 2017-04-10تأييد حكم بسجن الرادود مهدي سهوان 6 أشهر لمشاركته في اعتصام الدراز
- 2017-04-09البحرين: تسريح 60 موظفة من وزارة الأشغال
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus