لجنة بالكونجرس الأمريكي تطالب البحرين بإعادة نبيل رجب للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة

مرآة البحرين (خاص): طالبت لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان، التابعة للكونجرس الأمريكي، السلطات البحرينية بإعادة نبيل رجب للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية.

وقالت اللجنة عبر حسابها على تويتر أنها قلقة للغاية من التقارير التي تفيد بأن "معتقل الضمير البحريني نبيل رجب، رفض السماح له بتلقي الرعاية الصحية المناسبة بعد خضوعه لعملية جراحية".

وأضافت "إن معتقل الرأي نبيل رجب يقبع في زنزانة انفرادية مع جرح عميق ومفتوح. إننا نحث حكومة البحرين بالسماح له بالعودة إلى المستشفى".

يذكر أن الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب والذي يقبع في السجن الإنفرادي منذ اعتقاله، خضع مؤخراً لعملية جراحية، لكن السلطات أعادته مباشرة إلى السجن، وهو ما أدى لتدهور صحته بشكل سريع، حيث تم نقله للمستشفى مرة أخرى.

DFP Prisoner of Conscience @NABEELRAJAB is in solitary with deep open wound. We urge the Bahraini government to get him to a hospital.