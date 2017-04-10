بالفيديو: الأمم المتحدة قلقة من محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية وتدعو إلى حوار حقيقي في البحرين

2017-04-10 - 2:34 م

مرآة البحرين (خاص): عبرت الأمم المتحدة عن قلقها من عدد من القيود المعمول بها في البحرين، لا سيما المتعلقة بالحريات الأساسية.

وفي مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بالمبنى الرئيسي في نيويورك (3 أبريل/نيسان 2017)، دعا دوجاريك حكومة البحرين لإجراء حوار وطني حقيقي لضمان الاستقرار في البحرين.

وفيما يلي نص الحوار:

صحفي: في البحرين لقد تخلوا عن جميع الإجراءات القانونية الواجبة لأي من المتظاهرين، والآن يتم محاكمتهم في المحاكم العسكرية، ماذا هو رأي الأمم المتحدة في ذلك؟

أيضاً تم تخفيض حكم (الشيخ) علي سلمان إلى أربع سنوات، هل تدعو الأمم المتحدة إلى الإفراج عنه، وإطلاق سراحه فوراً، لأنه لم يرتكب أية جريمة؟

دوجاريك: لن أتحدث عن الحالة الخاصة (قضية الشيخ علي سلمان) لأني لم أطلع عليها، وأعتقد أننا كنا في الماضي وسنواصل الإعراب عن قلقنا بشأن عدد من القيود المعمول بها في البحرين، لا سيما المتعلقة بالحريات الأساسية. وكما فعلنا دائما، شجعنا الحكومة على اتخاذ تدابير هادفة وبناء الثقة، بما في ذلك حوار وطني حقيقي، من أجل المساعدة على ضمان السلام والاستقرار والازدهار لجميع البحرينيين.

صحفي: ماذا عن إرسال المتظاهرين إلى المحاكم العسكرية؟

دوجاريك: . أعتقد أن جوابي يجيب على ذلك.