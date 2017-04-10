ملك البحرين يستقبل رئيس السلطة الفلسطينية قبل أسابيع من استضافة بلاده وفدا إسرائيليا

2017-04-10 - 10:44 م

مرآة البحرين: استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الاثنين (10 أبريل/ نيسان 2017) رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قبل أسابيع من استضافة بلاده وفدا إسرائيليا رياضيا.

حمد بن عيسى منح محمود عباس "القلادة الخليفية تقديرا لمساعيه الجادة نحو تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة"، مشددا على دعم بلاده لحل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

من جهته عبر عباس عن رفضه لما أسماه "لأية تدخلات خارجية في شؤونها".

وتستضيف البحرين مطلع الشهر القادم وفدا إسرائيليا رياضيا للمشاركة في مجلس كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهو الاجتماع الذي رفضت ماليزيا استضافته "احتراما للشعب الفلسطيني".