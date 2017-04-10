قوى التيار الديمقراطي في البحرين تدين تفجيرات مصر

2017-04-10 - 11:14 م

مرآة البحرين: دانت قوى التيار الوطني الديمقراطي في البحرين "بأقسى العبارات التفجيرات الإرهابية الأخيرة بجمهورية مصر التي استهدفت كنيستي مارجرجس بطنطا ومحيط الكنيسة المرقصية بالإسكندرية".

وقالت القوى إن التفجيرات الآثمة تأتي "قبل أيام من الزيارة التي من المقرر أن يقوم بها بابا الفاتيكان لمصر نهاية أبريل الجاري، وهو ما يسلط الضوء على الأهداف الإجرامية لهذه التفجيرات بغية زعزعة الاستقرار واستهداف الوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصري".

وأضافت القوى "إن إعلان التنظيم الإرهابي داعش عن مسؤوليته عن الانفجارات يدلل على أن القادم أسوأ، وأن التنظيم الإرهابي صار يتمدد بسرعة بل وأصبح يمثل خطراً على كامل دول المنطقة والعالم".

ورأت القوى أن هذا التمدد الخطير لم يكن ممكناً لولا رعاية الولايات المتحدة والدول الغربية للتنظيمات الإرهابية وحماية الأنظمة الدكتاتورية والقمعية في العالم.

ودعت "الأنظمة العربية كافة لاجتثاث شأفة الإرهاب في بلداننا من خلال المصالحات الوطنية وإطلاق عمليات ديمقراطية حقيقية وتجريم خطابات الكراهية والتطرف ومراجعة المناهج التعليمية والتربوية والبرامج الإعلامية وإشاعة الحرية والمساواة والعدالة وتوفير العيش الكريم للمواطنين".