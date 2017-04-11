السجن 3 و5 سنوات لستة متهمين بحرق إطارات في الجفير

2017-04-11 - 1:31 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان بالسجن 5 سنوات لثلاثة متهمين وعقوبة السجن لمدة 3 سنوات لثلاثة آخرين، بتهمة وضع قنبلة وهمية في وحرق إطارات في الجفير.

وأدانت المحكمة الستة لأنهم في 2 سبتمبر/ أيلول 2016 أشعلوا إطارات على شارع الفاتح بالجفير، وحملوا ووضعوا في مكان عام هيكلاً محاكياً للمتفجرات تنفيذاً لغرض إرهابي، كما حازوا عبوات قابلة للاشتعال، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام.