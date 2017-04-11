رفض استئناف متهم بالتجمهر في المنامة وتأييد سجنه 3 سنوات

2017-04-11 - 1:34 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا باعتبار معارضة كأن لم تكن بقضية إشعال حريق أي تأييد حكم المستأنف لمدة 3 سنوات.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية حكمت على 3 متهمين بالاشتراك في تجمهر بالمنامة وإشعال حريق امتد لسيارتين مدنيتين بالحبس لمدة 3 سنوات ولمتهمين السجن خمس سنوات.

وقالت محكمة أول درجة في حكمها إن المتهمين الأول والثالث قد جاوزا الـ 15 من عمرهما ولم يتما 18 من عمرهما وقت ارتكاب الواقعة، فإنه بذلك يكون قد توافر في حقهما عذر مخفف مما يتعين معه عقابهما في ضوء المادتين 70 و71 من قانون العقوبات.

وتزعم السلطات أن مجموعة من المتجمهرين تواجدوا خلف مركز النعيم الصحي وقاموا بإغلاق الطريق فتوجهت دوريات حفظ النظام إلى موقع البلاغ، لتفريقهم لكنهم قاموا باستهداف الدوريات بعبوات «المولوتوف» الأمر الذي تسبب في اشتعال حريق بسيارتين مدنيتين كانتا متوقفتين في المكان.