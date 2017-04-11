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مركز البحرين: اعتقال 17 مواطناً بينهم طفل خلال الأسبوع الماضي
2017-04-11 - 3:29 م
مرآة البحرين: قال مركز البحرين لحقوق الإنسان أنه تمكن من رصد اعتقال السلطات الأمنية لـ 17 مواطناً، بينهم طفل، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل/نيسان الجاري.
وأضافت أنها رصدت خلال الفترة من 3 حتى 9 أبريل/نيسان، خروج 37 مسيرة سلمية في 22 منطقة من مناطق البحرين، مشيرة إلى 6 مسيرات تعرضت للقمع على يد قوات تابعة للداخلية.
#البحرين— Bahrain Human Rights (@BahrainRights) April 11, 2017
منذ ٣ حتى ٩ ابريل رصدنا ١٧ حالة إعتقال من بينهم طفل واحد، وقمع ٦ مسيرات من أصل ٣٧ مسيرة خرجت في ٢٢ منطقة pic.twitter.com/Qo13VzfWCO
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