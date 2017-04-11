السعودية: بدء محاكمة سيدة أربعينية متهمة بالتنسيق للمظاهرات وتصوير المتظاهرين في القطيف

2017-04-11 - 3:51 م

مرآة البحرين: قالت وسائل إعلام سعودية بأن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض نظرت دعوى مقدمة ضد سيدة سعودية في الأربعين من عمرها وجهت لها تهم التنسيق للمظاهرات والمسيرات وإعلان أوقات خروجها وتصوير المتظاهرين ونشر صورهم في محافظة القطيف، من خلال ارتباطها بـ "خلية إعلامية" وإنشائها حسابات تحرض على الدولة وعلى الخروج عن النظام.

ووجه ممثل هيئة التحقيق والإداعاء العام لائحة دعوى ضد السيدة الأربعينية تضمَّنت: قيامها بالسعي للإفساد والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة وزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية، وإحداث أعمال شغب وإعاقة مستخدمي الطريق بالقطيف، ومشاركتها في عدد من المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية المناوئة للدولة والمطالبة بإطلاق سراح بعض الموقوفين في قضايا أمنية.

كما اتهمت من قبل السلطات السعودية أيضاً بالتنديد بدخول قوات درع الجزيرة للبحرين، الداعية لإحداث الفوضى والشغب (والتطاول) على الأجهزة الأمنية وتحريضها الآخرين على ذلك مع علمها أن تلك المظاهرات ينتج عنها اعتداء على رجال الأمن وحرق لمركباتهم وإطلاق النار على مقارهم الأمنية ومشاركتها في المسيرات التي نظمها (حزب ائتلاف الحرية والعدالة) الذي يسعى إلى إسقاط سلطة الدولة وانفلات العقد الاجتماعي عن طريق دعواته الحزبية والمذهبية الضالة وتأييدها له.

واتهمت أيضًا بإنتاج وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال: إنشائها حسابين على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك) والتغريد عن طريقهما بتغريدات محرضة ضد الدولة ومسيئة لولاة الأمر وجهاز القضاء.