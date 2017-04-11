» أخبار

البحرين: استدعاء 3 رجال دين شيعة للتحقيق

2017-04-11 - 11:30 م

مرآة البحرين: استدعت السلطات البحرينية الثلاثاء (11 أبريل/ نيسان 2017) ثلاثة رجال دين شيعة للتحقيق غدا الأربعاء دون تقديم إيضاحات لهم.

واستدعت السلطات الشيخ علي الجفيري، الشيخ حسين المرزوق والشيخ محمد الصياد.

وتمارس البحرين ضغوطا كبيرة على رجال الدين الشيعة منذ اسقاط جنسية الزعيم الديني الأعلى في البلاد آية الله الشيخ عيسى قاسم.

 

اقرأ أيضا
المزيد...
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus