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سلطات مطار البحرين توقف الحقوقية نضال السلمان لدى عودتها من فرنسا
2017-04-11 - 11:40 م
مرآة البحرين: أوقفت سلطات مطار البحرين اليوم الثلاثاء (11 أبريل/ نيسان 2017) الناشطة الحقوقية نضال السلمان لدى عودته إلى البلاد.
وقال مسؤول الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان عبر حسابه على تويتر "إيقاف الحقوقية نضال السلمان في مطار البحرين الدولي منذ قرابة الساعة عند عودتها من فرنسا وتحويلها لغرف التحقيق ".
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