عبدالهادي الخواجة يبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام

2017-04-11 - 11:42 م

مرآة البحرين: بدأ الناشط الحقوقي البارز عبدالهادي الخواجة الثلاثاء (11 أبريل/ نيسان 2017) اضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على سود الأوضاع في سجن جو.

الناشط حسين برويز قال إن الخواجة "يبدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقاله وعلى أوضاع السجن السيئة والمضايقات الشديدة".